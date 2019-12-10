Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden ‘Değişen dünya ve aile’ semineri

Seminerler, 15 günde bir düzenlenecek ve 8 hafta sürecek. Seminer sonucunda katılımcılara sertifika verilecek. Seminerin ilkine, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bülbülzade Vakfı Öğretmen Birimi Sorumlusu ve Gaziantep İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Özmantar katılacak. Seminer, 13 Aralık 2019’da saat 19.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

20 evli çiftin katılımıyla başlaması planlanan seminerle ilgili detaylı bilgi, Kent Konseyi binasındaki Kadın Meclisi’nden alınabilecek. Kayıt işlemleri de burada yapılacak.