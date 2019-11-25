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Kent Konseyi Kadın Meclisi, meşe palamutlarını geleceğe hazırladı

Elbistan Kent Konseyi Kadın Meclisi ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği işbirliği ile Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte meşe palamudu tohumları dağlık alanlara bırakılmak üzere hazırlandı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi, meşe palamutlarını geleceğe hazırladı
Öğretmenler günü dolayısıyla Elbistan Kent Konseyi Kadın Meclisi ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe Elbistan Kent Konseyi binası önünde düzenlenen programa Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Emniyet Müdür Vekili Bilal Erden, İlçe Emniyet Müdür vekili Bilal Erden, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kil ve toprakla özel olarak hazırlanarak çamur toplar haline getirilen meşe palamudu tohumları dağlık alanlara bırakılmak üzere hazırlandı.

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Tema Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 150 adet fidan öğretmenlere ve katılımcılara hediye edildi.

 

 


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