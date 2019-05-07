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Kendini vuran oğlunu hastaneye götürmek isterken kalbine yenildi

Elbistan’da tabanca ile yaşamına son vermek isteyen oğlunu hastaneye götürmek isteyen baba, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İntihara kalkışan oğlun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kendini vuran oğlunu hastaneye götürmek isterken kalbine yenildi
 

Elbistan’da tabanca ile yaşamına son vermek isteyen oğlunu hastaneye götürmek isteyen baba, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İntihara kalkışan oğlun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre,  31 yaşındaki A.Ö, girdiği ruhi bunalım sonucunda evde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Silah sesini duyan ve oğlunun odasına giren baba 55 yaşındaki İ.Ö., özel otomobili ile ağır yaralanan oğlunu hastaneye götürmek istedi. Bu esnada kalp krizi geçiren baba İ.Ö., yere yığıldı. Olayın haber verilmesinin ardından eve 112 Acil Servis’e ait ambulanslar sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen baba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan oğlunun ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma, olayda kullanılan silaha ve mermilere el koyarken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Hulya 2 hafta önce

Evladin var mi derdin var.Olmayanin bir derdi,olanin bin derdi var.Allah rahmet eylesin

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Göksel 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanlara sabır versin yüce mevlam

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lokantacı kadir akdaş ankara 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun acı bir olay. yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum

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sevda 2 hafta önce

Allahim sen sonumuzu hayreyle cok uzuldum.anasina xxx sanirlar ver

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yusuf yüksel 2 hafta önce

sevgili kardeşime Allahtan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun yaralı gencimize Allahtan acil şifalar diliyorum

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İbrahim durur 2 hafta önce

Allahım gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun adam gibi adamdın ibrahim abim

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Kocaeli yusuf ÖZTÜRK 2 hafta önce

Mekanı cennet olsun iyi Adamdı

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H.efe 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH AKIN KARDESIMEDE ALLAH ŞİFA VERSİN

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