Kendini vuran oğlunu hastaneye götürmek isterken kalbine yenildi

Elbistan’da tabanca ile yaşamına son vermek isteyen oğlunu hastaneye götürmek isteyen baba, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İntihara kalkışan oğlun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 31 yaşındaki A.Ö, girdiği ruhi bunalım sonucunda evde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Silah sesini duyan ve oğlunun odasına giren baba 55 yaşındaki İ.Ö., özel otomobili ile ağır yaralanan oğlunu hastaneye götürmek istedi. Bu esnada kalp krizi geçiren baba İ.Ö., yere yığıldı. Olayın haber verilmesinin ardından eve 112 Acil Servis’e ait ambulanslar sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen baba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan oğlunun ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma, olayda kullanılan silaha ve mermilere el koyarken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



