Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Yüce, “Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik projeler ile engellilerin istihdamına yönelik diğer projeler için 2021/1. dönem son başvuru tarihi 18 Aralık 2020’dir” dedi.

İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce, engellilerin kendi işini kurma projelerine; “kuruluş işlemleri desteği” kapsamında en fazla 5 bin TL, “işletme gideri desteği” kapsamında en fazla 15 bin TL ve “kuruluş desteği” kapsamında en fazla 45 bin TL olmak üzere, toplamda azami 65 bin TL hibe desteği verileceğini belirtti.

Eski hükümlülere ise kendi işini kurma projelerine “kuruluş desteği” kapsamında en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verileceğini kaydeden Yüce, “Hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartları arasında; 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı olmak, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmak gibi genel şartlar yer almaktadır. Diğer başvuru dönemlerinden farklı olarak bu başvuru döneminde; engelli ve eski hükümlülerin -son başvuru tarihi itibariyle- büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projesi için “sürü yönetim elemanı/hayvan yetiştiriciliği” belgesine, arıcılık projesi için ise “arıcılık” belgesine sahip olması gerekmektedir.

İsteklilerin, güncel başvuru rehberi ve güncel başvuru formu kapsamında hazırlayacakları proje tekliflerini, 18 Aralık 2020 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir asıl ve bir kopya olarak elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir” şeklinde bilgi aktardı.