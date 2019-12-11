Kendi diktikleri çizgi film maskotları ile müzikal keyfi sundular

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 10.sınıf öğrencilerinin, dramatik etkinlikler dersinde öğretmenleri Mine Ceran ve Meryem Koyun öncülüğünde büyük emek ve zaman harcayarak çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin kostümlerini yaptı. Nasreddin Hoca, Niloya, Tosbik, Mete, Pepe, Bebe, Şila, Eke, Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Süslü Şirin, Gargamel gibi çizgi film karakterleriyle büyüklere saygı, vatan sevgisi, hayvan sevgisi ve okula aidiyet duygusu gibi birçok değeri içeren mesajların yer aldığı bir müzikal hazırlayan ÇPAL öğrencileri, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile buluştular. CPAL öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile ziyaret ettikleri Sevgi Anaokulu, Yeşilyurt Anaokulu, TOKİ İlkokulu Anasınıfı, 15 Temmuz Anaokulu, Papatyam Anaokulu, Elbistan Anaokulu, Yunus Emre İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Fatih İlkokulu, Hacı Bektaş Veli İlkokulu, Elbistan Ortaokulu, Ali Tekinsoy Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Battalgazi İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu ve Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu öğrencilerine eğlenceli ve bir o kadar da eğitici anlar yaşattı. Çocuklar, büyük bir coşku ile sevdikleri çizgi film karakterlerinin yer aldığı müzikali izlediler.

Okul müdürü Fatih Öztürk, Elbistan’da bir ilki gerçekleştiren öğrencilerine ve öğretmenleri Mine Ceran ile Meryem Koyun ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



