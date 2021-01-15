‘Kemal Kılıçdaroğlu’ ismi bulvardan kaldırılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'ye verdiği özel röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi nedeniyle, Elbistan’daki ‘Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı’nın’ adının ‘Milli İrade Bulvarı’ olarak değiştirilmesinin görüşüldüğünü söyledi.

Ünal, NTV özel yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Ülke gündemine ilişkin olarak değerlendirme yapan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini sert bir dille eleştirdi.

Mahir Ünal, bu konuda, “Sözde cumhurbaşkanı ifadesi her şeyden önce bu milletin iradesine hakaret niteliğinde. AK Parti, 367 krizini erken seçim kararıyla aştı. Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçildi. Milletin seçtiği partili bir cumhurbaşkanı devleti yönetir. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır, partili bir cumhurbaşkanından siyasi olarak tarafsız olmasını isteyemezsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan bu millet tarafından seçilmiş, bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini özde yönetmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması doğrudan millet iradesini hedef alıyor. Yeminde sözü edilen tarafsızlık hukuki tarafsızlıktır. CHP ısrarla bunun aynı zamanda siyasi bir tarafsızlık olması gerektiğini söylüyor. Bu parlamenter sistemde başbakanın tarafsız olmasını istemek gibi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe sürecinin ardından düzenlenen Yenikapı Mitingi sonrasında Elbistan’da bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının verildiğini anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu ismin değiştirilmesinin planladığını aktardı.

Ünal, şöyle devam etti:

“Elbistan’da, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini verilmiş. Bu ismi de 7 Ağustos 2016’da Yenikapı Mitingi sonrasında verildi. 15 Temmuz’dan sonra bir Yenikapı ruhu oluşmuştu. Türkiye’de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi, o tarihten sonra mitinge katılan bütün liderlerin Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun isimleri çeşitli bulvarlara vermişti. Geçen gün belediye başkanı, ‘Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini değiştireceğiz’ dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı’nın adını ‘Milli İrade Bulvarı’ yapacağız dedi. Milletin seçtiği cumhurbaşkanına ‘sözde cumhurbaşkanı’ dediği için bunu millet iradesine karşı hakaret sayıyoruz dedi.”

Ünal, son olarak, “Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var. Türkiye pandemiyle en iyi mücadele eden beş ülkeden birisi” değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikasına kadar olan kesimine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi verilmişti.