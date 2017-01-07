Keklik, tavşan, bıldırcın ve tilki avı kapandı

Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Haydar Doğan, 8 Ocak 2017 tarihi itibarı ile çil keklik, kınalı keklik, tavşan, bıldırcın, üveyik ve tilki avının kapandığını söyledi.

Elbistan ve bölge avcılarına seslenen Doğan, Merkez Av Komisyonu’nun 17 Mayıs 2016 tarihli ve 15 nolu kararı ile Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay illerinde bıldırcın, üveyik avının 13 Ağustos 2016 tarihinde, keklik ve tavşan avının ise 15 Ekim 2016 tarihinde başladığını ifade ederek, çil keklik, kınalı keklik, tavşan, bıldırcın, üveyik ve tilki avının 8 Ocak 2017 tarihi itibarı ile kapandığını söyledi.

Çil keklik, kınalı keklik, tavşan, bıldırcın, üveyik ve tilki avının 8 Ocak 2017 tarihi itibarı ile tüm Türkiye genelinde kapandığını dile getiren Doğan, Elbistan ve bölge halkına seslenerek, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Avcıların doğal hayatın korunması noktasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını belirten Doğan, Merkez Av Komisyonu tarafından alınan kararların, hem avcılar hem de yaban hayatı için önemli olduğunu söyledi.



