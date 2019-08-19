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Keçi sürüsüne çarpan askeri araç devrildi: 2 yaralı

Nurhak’ta yola çıkan keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Keçi sürüsüne çarpan askeri araç devrildi: 2 yaralı
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Olay, Nurhak ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş S.C. idaresindeki Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, aniden yola çıkan keçi sürüsüne çarptıktan sonra devrildi. Yan yatan askeri araçtaki sürücü uzman çavuş S.C. ile güvenlik korucusu A.D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralı uzman çavuşla güvenlik korucusunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, 6 keçi de telef oldu.







 



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kahraman YAY 4 gün önce

öncelikle geçmiş olsun.
o keçiler değil onları kontrolsüz yola süren çoban arızalı.
cumartesi aynı mevkide biriside yol kenarında koyun yayıyordu.
nurhakta yer bitmiş yol kenarı kalmış.

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Isimsiz 3 gün önce

Allah askerimize de ağzı dili olmayan hayvanimiza da zarar getirmesin tez vakitte askerlerimiz iyi olup sağlıklarına kavuşurlar InsAllah

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