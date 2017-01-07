Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KBGC’ne yeni yönetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı’nın Elazığ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atanmasının ardından başkanlığı Aslan Deveboynu getirildi.Kervanhan tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde...

Bu haber kez okundu.

KBGC’ne yeni yönetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı’nın Elazığ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atanmasının ardından başkanlığı Aslan Deveboynu getirildi.

Kervanhan tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelen gazeteciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini belirledi.

Eski Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı’nın selamla konuşmasının ardından toplantıya katılan gazeteciler, tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Aslan Deveboynu başkanlığındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

Serdar Erdoğan Yılmaz, Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Ökkeş Saatçi, Ömer Kösebalaban.

Aslan Deveboynu


Abid Vanlı
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25