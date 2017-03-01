KBGC yönetimi, Kaymakam Akkoyun ve Budan’ı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Aslan Deveboynu ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ziyaret turlarına, Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Ramazan Çırakoğlu da katıldı.

Geçtiğimiz ay yapılan genel kurulun ardından yeni yönetimini belirleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) yönetimi, hem tanışmak hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermek amacıyla, Elbistan ve Afşin’de bir dizi ziyaretlerde bulundular.

KBGC Başkanı Aslan Deveboynu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkaş Saatçı, Ömer Kösebalaban, Serdar Erdoğanyılmaz ve Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu ile Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Şube Müdürü Ramazan Çırakoğlu, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan tarafından kabul edildiler.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın sektöründe yaşanan değişimin, baskı ve haber kalitesini artırdığını ifade ederek, KBGC’nin yeni yönetimine başarı dileğinde bulundu.

Basının devlet kurumları ile vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Kaymakam Tuncay Akkoyun, Elbistan’da yayın yapan gazetelerin bu görevi layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Elbistan Kaymakamlığı olarak basın kuruluşları ile her zaman diyalog içinde olduklarını anlatan Kaymakam Tuncay Akkoyun, “Elbistan Kaymakamlığı olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımıza duyurulmasında, onların taleplerinin bizlere ulaştırılmasında basın kuruluşlarımız bir köprü görevi görüyorlar. Elbistan’da yayın yapan; Elbistanın Sesi ve Kaynarca Gazeteleri, hem haber, hem de baskısı ile kalitesi ile bu görevi layıkıyla yerine getiriyor. KBGC yönetimine ve BİK Şube Müdürümüze, yaptıkları nazik ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan’ı da ziyaret eden KBGC yönetimi, burada da yapılan çalışmalar ve cemiyetin görevleri hakkında bilgi verdiler.

Tanışma ve sohbet havasında geçen ziyaret sırasında kısa bir değerlendirme yapan Kaymakam Budan, “Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Kahramanmaraş Basın İlan Kurumu Şube Müdürümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gazeteciler cemiyetimiz ile Kahramanmaraş genelinde ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın habere ulaşma ve haber alma hakkı konusunda istişarede bulunduk. Vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında bir köprü olarak gördüğümüz gazeteciler cemiyetimize ve Kahramanmaraş Basın İlan Kurumu Şube Müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Deveboynu ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’i ziyaret ettiler.

Son olarak Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret ederek, çalışanlar ile sohbet eden KBGC Yönetimi, gazete ve baskı tesisleri hakkında bilgi aldılar.

KBGC Yönetimi ile BİK Şube Müdürü Ramazan Çırakoğlu, gazete yönetimi ve çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.



