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Kazara ateş alan tüfek, 10 yaşındaki Elanur’u hayattan kopardı

Elbistan’da, kazara ateşlendiği iddia edilen otomatik av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazara ateş alan tüfek, 10 yaşındaki Elanur’u hayattan kopardı
 

Elbistan’da, kazara ateşlendiği iddia edilen otomatik av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mısır tarlasına giden 12 yaşındaki H.K.’nin elindeki otomatik av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 10 yaşındaki kız kardeşi Elanur’un karın bölgesine isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Talihsiz çocuk, silah sesini duyan aile fertlerinin ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kız, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük Elanur’un cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morgundaki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çocuklarının acı haberini alan aile fertleri ise sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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