Kazada yaralananların tedavisi sürüyor

Elbistan, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

1 Mayıs günü Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarında yaşanan trafik kazasında Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitiren 2’si Elbistan Devlet Hastanesi personeli, 1’i Elbistan Adliyesi personeli, 1 hastane personelinin annesi ve 1’i de hastane personelinin yakını olan 5 kişinin cenazesi, olaydan bir gün sonra binlerce kişinin katıldığı törenle gözyaşları içinde defnedilmişti. Kazanın ardından Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ise tedavilerine 10 gündür devam ediliyor. Yaralılardan 7’si, Şanlıurfa’daki ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. 1 yaralı Kahramanmaraş’ta, 1 yaralı da Malatya’daki hastanelerde tedavi altında tutuluyor. 2 yaralının tedavisi ise, Şanlıurfa’da sürüyor.

Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise tedaviye olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumlarında düzelmeler görüldüğü öğrenildi.