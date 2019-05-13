Kazada yaralanan Fatma Gül, ambulans helikopterle sevk edildi

Hak-İş’in 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlediği kutlamalara katılmak üzere Elbistan’dan yola çıkan midibüs, Birecik yakınlarında otomobilin çarpması sonucunda devrilmiş, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de yaralanmıştı. Kazazedelerden biri olan ve Şanlıurfa’daki ilk müdahalenin ardından tedavisine Elbistan Devlet Hastanesi’nde devam edilen Fatma Gül’ün Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’nde ameliyat olması kararlaştırıldı. Gül için Sağlık bakanlığı ile irtibata geçildi. Adana’dan havalanan ambulans helikopter, Elbistan Devlet Hastanesi helikopter pistine indi. Ambulans helikoptere alınan Gül, Kahramanmaraş necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü.























