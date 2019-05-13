Hak-İş’in 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlediği kutlamalara katılmak üzere Elbistan’dan yola çıkan midibüs, Birecik yakınlarında otomobilin çarpması sonucunda devrilmiş, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de yaralanmıştı. Kazazedelerden biri olan ve Şanlıurfa’daki ilk müdahalenin ardından tedavisine Elbistan Devlet Hastanesi’nde devam edilen Fatma Gül’ün Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’nde ameliyat olması kararlaştırıldı. Gül için Sağlık bakanlığı ile irtibata geçildi. Adana’dan havalanan ambulans helikopter, Elbistan Devlet Hastanesi helikopter pistine indi. Ambulans helikoptere alınan Gül, Kahramanmaraş necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Kazada yaralanan Fatma Gül, ambulans helikopterle sevk edildi
Geçtiğimiz 1 Mayıs’ta Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 13 kişiden 1’i olan Elbistan Devlet Hastanesi personeli Fatma Gül, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Elbistan’dan Kahramanmaraş’a sevk edildi.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:57
Hak-İş’in 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlediği kutlamalara katılmak üzere Elbistan’dan yola çıkan midibüs, Birecik yakınlarında otomobilin çarpması sonucunda devrilmiş, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de yaralanmıştı. Kazazedelerden biri olan ve Şanlıurfa’daki ilk müdahalenin ardından tedavisine Elbistan Devlet Hastanesi’nde devam edilen Fatma Gül’ün Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’nde ameliyat olması kararlaştırıldı. Gül için Sağlık bakanlığı ile irtibata geçildi. Adana’dan havalanan ambulans helikopter, Elbistan Devlet Hastanesi helikopter pistine indi. Ambulans helikoptere alınan Gül, Kahramanmaraş necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Allah acil şifalar versin
Allahım acil şifalar versin inşAllah
InşAllah son cektigin video daki gibi gülmeye devam edersin. InsAllah tez zamanda iyilesir ailene kavuşursun. InsAllah yine yeniden eski sağlığına kavuşursun . . .
Allahım acil şifalar versin vay fatmam çok üzüldüm. Hepinizede çok yazık oldu. Allahim kıymasın inşAllah.
Her ay doktor araması yapılıyor dev gibi hastane içi boş külfet üstüne külfet daha yeni yapıldı git bak her yer tadilat. güya sağlıkta referum yaptılar burnu kanasa vatandaşın dışları sevk ediyorlar. İlaçlar bulunamıyor bulunsada kara borsa ne hale soktunuz bu ülkeyi insanları.
Kocaman hastanemiz var dr yok ambulans uçak yok.mahir ünal ne işe yarıyor.
Rabbim mübarek günler yüzü suyu hurmetine şifalar versin. Bu olmaları unutup gitsin inşAllah. Hep mutlu huzurlu sağlıklı olsun.
ALLAH ACİL ŞİFA VERSİ.