banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Elbistan'a getirildi

Elbistan’ı yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Şanlıurfa’dan karayolu ile ilçeye getirilerek devlet hastanesinin morguna konuldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Elbistan'a getirildi
 

Elbistan’ı yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Şanlıurfa’dan karayolu ile ilçeye getirilerek devlet hastanesinin morguna konuldu.

Hak-İş Sendikası tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi işçilerini taşıyan midibüsün, otomobilin çarpması sonucunda devrilmesiyle yaşanan trafik kazsında hayatını kaybeden Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze araçları ile Elbistan’a getirildi. Cenaze araçlarının, Elbistan Devlet Hastanesi morgunun önüne gelişi esnasında gözyaşları sel oldu. Cenazeleri karşılamaya, hayatını kaybeden 5 kişinin aileleri, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri geldi. Cenazelerin içinde olduğu tabutlar, gözyaşları içerisinde araçlardan alınarak morga konuldu.

 

Hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlenecek

 

Elbistan Kaymakamlığı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay için 2 Mayıs 2019 Perşembe günü cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Cenaze namazının, öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde kılınacağı belirtilen duyuruda, “1 Mayıs etkinliklerine katılmak için Elbistan’dan Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi personelleri ile yakınlarını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 5 vatandaşımız için 2 Mayıs 2019 saat 12.30’da öğle namazına müteakip Hocazade Cami’ inde toplu cenaze namazı kılınacaktır” denildi.

 

Feci kaza, 5 kişiyi yaşamdan kopardı

 

20 gün önce dünya evine giren hastane çalışanı Melike Uysal ile annesi Şükran Entemiz yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren Gazel Kısaca isimli hastane çalışanının 3 çocuğu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yine kazada ölen Onur Yay’ın ise, Elbistan Adliyesi’nde zabıt katipliği yaptığı, kazadan yaralı kurtulan eşi ile birlikte yolculuğa çıktığı öğrenildi. Kazanın hayattan kopardığı Havva Ağca’nın ise, annesi Haney Ağca ile birlikte geziye katıldığı bildirildi. Anne Ağca, kazayı yaralı olarak atlatırken kızı ise feci kazadan canlı kurtulamadı.

Kazada 14 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi, Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde sürüyor.





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Isme gerek yok 3 hafta önce

Sözün bittigi yer insanın ağzında kelimeler dugumleniyor 5can hayattan daha koptu Allahım mekanlarını cennet etsin başımız sagolsun yakınlarına sabırlar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ersin .. 3 hafta önce

Allah rahmet. eylesin mekanları cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selçuk 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Yakınlarına sabırlar dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 3 hafta önce

Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Saban Tekdemir 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sag olsun abi Allah sabır versin bu acıya yurekmi dayanır

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ŞAHIN KILINÇ 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Acı bir bayram oldu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zencirkiran Ekrem 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanlari cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacıbekir cengizler 3 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119