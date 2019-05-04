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Kazada hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Elbistan’dan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 işçi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kazada hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Elbistan’dan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Balıklıgöl platosunda bir araya gelen Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri ile çok sayıda vatandaş, kazada hayatını kaybedenler için dua etti.

Elbistan’dan önceki gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün bir otomobile çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralanmıştı. (İHA)




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... 2 hafta önce

Allah razı olsun... Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına da tekrar tekrar baş sağlığı dilerim ...

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Sağlıkçı 2 hafta önce

Kılınan namazın gıyabı sı da ne ki.Allah razı olsun Elbistan ımızdan ve uzaktan yakından cenazelere iştirak edenlerden.Mekanları cennet olsun kardeşlerimizin.Gıyabı namaz kılanlar keşke bu kalabalığı görselerdi.

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