Kazada hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’dan karayolu ile Elbistan’a getirilen ve morga konulan Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay’ın cenazeleri, öğle saatlerinde törenin yapılacağı ve cenaze namazının kılınacağı Hocazade Cami’ine götürülmek üzere alındı. Cenazelerin alınışı sırasında Elbistan Devlet Hastanesi ve Elbistan Adliyesi personelleri de mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için morg önünde toplandı. Cenazelerin çıkışı esnasında gözyaşları sel oldu.

2’si devlet hastanesi personeli, 1’i de adliye personeli olan 5 kişinin cenazesi, cenaze araçları ile getirildikleri Hocazade Camii yanında binlerce kişi tarafından karşılandı. Cenaze yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze yakınları, ayakta güçlükle dururken gözyaşları sel oldu. Öğle namazının ardından, her bir cenaze için ayrı ayrı namaz kılındı. Son cenaze namazının ardından Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, helallik aldı. Helalliğin alınmasının ardından cenazeler omuzlara alınarak defnedilmek üzere ilçedeki değişik mezarlıklara götürüldü.

Cenaze töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş saf tuttu.

Tören sonunda tabutu omuzlayarak mezarlığa kadar taşıyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve protokol üyeleri cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Olayın geçmişi

1 Mayıs kutlamaları için Elbistan’dan Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi personelleri ile yakınlarını taşıyan midibüs, otomobil çarpması sonucunda devrilmişti. Kazada, Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3’ünün Elbistan Devlet Hastanesi, 1’inin Elbistan Adliyesi personeli ve birinin de hastane personelinin annesi olduğu ortaya çıkmıştı. Kazada, Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay yaşamını yitirmişti.































