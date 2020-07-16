Kazada ağır yaralanan minik Eylül, hayata tutunamadı

Kaza, Uşak-Manisa karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elbistan’dan İzmir’e gitmek üzere yola çıkan Zülfikar Şeref yönetimindeki 45 VN 125 plakalı minibüs, Uşak’a bağlı Yenişehir köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sürücünün çabası, içinde 8 kişinin bulunduğu minibüsü yolda tutmaya yetmedi. Devrilen minibüs, takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki Eylül Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Diğer 7 yaralının ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Talihsiz çocuğun cenazesinin, Elbistan’a getirilerek burada defnedileceği öğrenildi.