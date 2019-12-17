Kazada ağır yaralanan genç teknisyen, yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık’ta meydana gelen trafik kazasında Silifke M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çalışan personellerin içinde bulunduğu otomobile, mesai çıkışında başka bir otomobil çarpmıştı. Cezaevi personellerini taşıyan otomobil, direğe çarparak durabilmişti. Kazada, cezaevi personellerinden teknisyen yardımcısı Bahattin Akkaya, aşçı Ali Sağır ve Elbistanlı teknisyen Kemal Günal (30) yaralanmıştı. Durumları ağır olan Günal ve Sağır, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç teknisyen Kemal Günal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

Günal’ın cenazesinin, Mersin’e bağlı Mezitli ilçesinde defnedileceği belirtildi.