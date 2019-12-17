banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazada ağır yaralanan genç teknisyen, yaşam mücadelesini kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesindeki cezaevinde teknisyenlik yapan Elbistanlı Kemal Günal, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan genç teknisyen, yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık’ta meydana gelen trafik kazasında Silifke M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çalışan personellerin içinde bulunduğu otomobile, mesai çıkışında başka bir otomobil çarpmıştı. Cezaevi personellerini taşıyan otomobil, direğe çarparak durabilmişti. Kazada, cezaevi personellerinden teknisyen yardımcısı Bahattin Akkaya, aşçı Ali Sağır ve Elbistanlı teknisyen Kemal Günal (30) yaralanmıştı. Durumları ağır olan Günal ve Sağır, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç teknisyen Kemal Günal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

Günal’ın cenazesinin, Mersin’e bağlı Mezitli ilçesinde defnedileceği belirtildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Aydemir ÜNLÜ (Denizli) 12 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olur İşAllah Rabbim Ailesine Sabırlar Versin. Başınız Sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf vucut 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Suzan çıtak 12 saat önce

Allahımm rahmet eylesin mekanı cennet eylesin ailesine sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 12 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tebernuş 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sadi cinal 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet pamir (izmir) 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar