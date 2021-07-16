Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Fatma Nur, hayata tutunamadı

Kırıkkale’den Elbistan’a dönen aile fertlerini taşıyan otomobil, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsü Kemal Yalçın’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçmiş, duvara çarptıktan sonra da şarampole girmişti. Kazada, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gamze Nur Çetin olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi ve sürücü Kemal ile 14 yaşındaki Fatma Nur Yalçın adlı çocuk yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Fatma Nur, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Fatma Nur Yalçın’ın cenazesinin defnedilmek üzere Elbistan’a getirildiği bildirildi.