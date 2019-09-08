Kaza kurşunu ile yaralanan Elbistanlı pazarlamacı yaşama tutunamadı

Hafta sonu kampı için gittiği yaylada mesai arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla yaralanan Elbistanlı pazarlamacı Ali Güneş, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Sakarya’nın Hendek ve Akyazı ilçelerinin sınırında bulunan Çiğdem Yaylası’nda geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, İstanbul’da pazarlamacılık yapan 37 yaşındaki Ali Güneş ile 5 mesai arkadaşı, kamp için Çiğdem Yaylası’na gitti. Kampın son gününde dönüş için hazırlık yapmaya başlayan arkadaşlardan E.G., bulundurma silahını boşaltmak istedi. E.G., silahıyla havaya ateş etti. İçinde mermi olmadığını düşündüğü silahını tekrar kılıfına koymak isteyen E.G.’nin eli tetiğe dokundu. Ateş alan silahın içinde unutulan mermi, Güneş’in karnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Bir anda yere yığılan Ali G.’ye ilk müdahaleyi kamp yaptığı arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gümüş, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 7 gündür burada tedavi altında tutulan talihsiz pazarlamacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elbistan’a bağlı Keçemağara Mahallesi’nden göç ederek İstanbul’da pazarlama işi yapan 3 çocuk babası Güneş’in cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Diğer yandan kaza kurşunu ile arkadaşını yaraladığı iddia edilen E.G. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.