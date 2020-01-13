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Kaza kavşağında otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da sık sık kaza yaşanan adreslerin başında gelen Malatya Caddesi ile Doğu Sokak-Dulkadir Hasanbey Caddesi kavşağında otomobiller çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza kavşağında otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sürücülerin bir anlık dikkatsizliği ya da trafik kuralları ile ışıklı uyarıların göz ardı edilmesi, kazaları da beraberinde getiriyor. Bu kazalar, maddi hasarla atlatıldığı gibi yaralanmalara hatta ölümlerle de sonuçlanıyor. Elbistan’da sık kaza yaşanan noktalardan biri de Malatya Caddesi ile Doğu Sokak ve Dulkadir Hasanbey Caddesi kavşağı. Vatandaşlar, bu kavşaktaki kazaların önlenmesi noktasında ışıklı sisteme geçilmesi önerisinde bulunuyor. Hafta sonunda 2 otomobilin karıştığı kaza da vatandaşların bu yöndeki taleplerini haklı çıkarıyor. Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan kazada, S.K.’nin kullandığı 46 ABA 660 plakalı otomobille ehliyetsiz olduğu öğrenilen K.K. idaresindeki 23 EH 851 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde de büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken sürücüler de yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.






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