Kaza ile anılan kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da adı sık sık bu tür kazalarla anılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Karaelbistan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Karaelbistan Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hacı Haydar Kaya’nın kullandığı 80 FC 783 plakalı otomobille, Süleyman Demir idaresindeki 46 F 7323 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Kaya’nın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle ters şeride girip yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü Hacı Haydar Kaya yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Diğer araç sürücüsünün eşi de kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik polislerinin gerekli incelemeyi yapmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.