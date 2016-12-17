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Kayseri’de hain terör saldırısı: 13 şehit, 55 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğunu, 55 askerin yaralandığını açıkladı.

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Kayseri’de hain terör saldırısı: 13 şehit, 55 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğunu, 55 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK’dan Kayseri’de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, “17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 55 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Gulbay tarım elbistan haci gulbay 5 gün önce

Rabbim vatanımıza milletimize zarar vermesin yaralılara rabbim acil sifa şehitlerimizi rabb peygamber afendimize komşu eylesin tüm ailelerimize sabır ver sin

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Elbîstanlı 46 5 gün önce

Gemilerimiz ,saraylarımız sağ olsun .

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Ahmet 5 gün önce

Vatanımız sağ olsun

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ahmet 5 gün önce

Vatanımız Sağol sun

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Elif 5 gün önce

Terore lanetliyorum

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Milliyetci 5 gün önce

Terore yedirmeyiz bu sehit kaniyla islanmis vatani.Elbistanda da barindirmayacagiz and olsun.

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Ülker 5 gün önce

Avrupa ne kadar istemesede ne kadar engellesede tarih tekrar edecek, Türkler yeniden güçlenecek ve Avrupa yı işgal edecek. Rabbim bu milletledir. Çünkü dava hak davası sahibide Allah u Teala

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Demet 5 gün önce

Nasıl bir ülkeyiz biz Allahim heryanimiz hain dolu. Saga donsek düşman sola donsek düşman. Türkün başka dostu yok. Kuvvetimizi gücümüzü artır Allahim.....

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