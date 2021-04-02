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Kayrak taşı üretimine bakanlıktan ÇED izni

Ekinözü Belediyesi’nin ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi’nde açmayı planladığı kayrak taşı ocağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ÇED gerekli değildir raporu verildi.

Kayrak taşı üretimine bakanlıktan ÇED izni
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Ekinözü Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal Türkeli Mahallesi’ndeki 11 hektarlık alanda bulunan arduvaz ya da damtaşı olarak da bilinen kayrak taşı rezervini ekonomiye kazandırmak için bir süredir girişimlerde bulunuyor. Toplam 7 milyon 400 bin ton kayrak taşı rezervinin bulunduğu ocakla ilgili Ekinözü Belediyesi’nce hazırlanan ÇED Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirildi. Bakanlık, söz konusu proje için ÇED gerekli değildir raporu verdi.

Kayrak taşı, günümüzdeki eski yapılarda tarihi dokuyu bozmamak için çatı malzemesi olarak, modern binaların dışında ısıyı korumak için kaplama malzemesi olarak, yine estetik amaçlı pencere pervazlarında, kapı eşiklerinde, yaya veya araba yolu gibi bahçe düzenlemelerinde, iç mekanlarda ise baca, şömine, fırın gibi alanlarda kullanımı tercih ediliyor.

Ekinözü Belediyesi, hem ilçedeki üstyapı projelerinde hem de ekonomik olarak değerlendirmek amacıyla hayata geçirmek istediği projede yıllık 60 bin ton üretim yapmayı hedefliyor. 11 hektarlık alandaki toplam kayrak taşı rezervi ise 7 milyon 400 bin ton olarak hesaplandı. Kayrak taşı ocağında toplam 10 kişi çalıştırılması öngörülürken projenin ekonomik ömrü de 123 yıl olarak belirtildi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ocaktan elde edilen kayrak taşlarını ilçenin farklı noktalarında kullanmaya başladıklarını söyledi.

İhata ve dükkan duvarlarının kayrak taşı ile kaplanarak farklı bir görünüm kazandırıldığını belirten Başkan Eker, “İlçemize özel kayrak taşı ile ihata duvarlarını ve dükkan duvarlarını kaplamalar yaparak, tarihi ve kültürel bir görünüme kavuşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir üretim yapma hedefimiz var” dedi.

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Kayrak Taşı üretimine Bakanlıktan ÇED Izni