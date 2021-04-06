Kaynarca’ya koruma bandı

Mermer kırıkları ile oluşturulan koruma bandı ile keson kuyularla nehir arasında bir hat oluşturularak 5 yıl önce ‘norovirüs’ salgınına neden olan su sızıntılarının önlenmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kaynarca Terfi İstasyonu’na Ceyhan Nehri’nden su sızmasını önlemek ve gölette oluşan basıncın keson kuyular üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla koruma bandı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, kamyonlarla taşınan tonlarca mermer kırığı, Kaynarca göleti ile terfi istasyonu arasına dökülüyor. Mermerden duvar, su kaynağı ile terfi istasyonu arasındaki mesafeyi artıracak. Geçen yıllarda yapılan her biri 6 metre derinliğe sahip olan 250 adet kesişen fore kazık uygulamasına ek olarak hayata geçirilen koruma bandı ile keson kuyular kalıcı şekilde izole edilmiş olacak. Çalışmalar kapsamında, Pınarbaşı’ndan gelen suyun yönü borularla değiştirilirken, Kaynarca rekreasyon projesi kapsamında oluşturulan ada da yarımadaya dönüştü. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanması ile 100 binden fazla kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı tesis, tamamen koruma altına alınmış olacak.

Norovirüs salgını yaşanmıştı

Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Terfi İstasyonu’ndaki keson kuyulara ‘norovirüs’ bulaşması sonucunda resmi kayıtlara göre 52 bin 65 kişi bulantı, ateş ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye akın etmişti. Elbistan’daki sağlık kuruluşlarının yanı sıra Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Malatya’nın Darende ilçesinde bile Elbistan’dan gelen hastalara müdahale edilmeye çalışılmıştı. 26 Ağustos 2016 Cuma günü ilk başta çocuklarda etkisini gösteren norovirüs, hava yoluyla da bulaşınca neredeyse ilçedeki tüm vatandaşları etkilemiş ve 1 haftadan fazla süre devam etmişti.