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Kaynarca’nın yeni konukları martılar oldu

Elbistan Belediyesi’nin rekreasyon projesi kapsamında göl haline getirilen Kaynarca’da görülen martılar, görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynarca’nın yeni konukları martılar oldu

Türkiye’nin kıyı bölgelerinde yaşayan martıların yeni durağı, Ceyhan Nehri’nin kaynak noktalarından biri olan Kaynarca oldu. Nereden geldikleri belli olmayan 3 martı, Elbistan Belediyesi’nin başlattığı rekreasyon projesi ile göle dönüşen Kaynarca mevkiinde görülen martılar, vatandaşların da ilgisi ile karşılaştı. Kaynarca’yı yeni yuva olarak seçtikleri tahmin edilen martıları gören vatandaşlar, “Bu kuşların genelde deniz kenarında yaşadığını biliyoruz. İlk gördüğümüzde farklı bir tür sandık ama yakından incelediğimizde martı olduğunu anlayınca biz de şaşırdık. Buraya en yakın deniz kilometrelerce uzakta. Bu kuşların, göç yolundayken yeni oluşan göl alanını fark ettiklerini sanıyoruz. Yine de böyle bir güzelliğe gözlerimizle şahit olmak güzel. İnşallah, burayı yuva olarak seçerler ve Kaynarca ile Pınarbaşı’nın güzelliğine güzellik katarlar” diye konuştular.


Yerel Manşetler
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