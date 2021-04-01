Kaynarca’nın suyu koruma bandı çalışmaları için boşaltılıyor

Üç hafta sürmesi planlanan çalışmanın ardından kapaklar kapatılıp gölette yeniden su tutulmaya başlanacak.

Çalışmaların yaklaşık 3 haftalık bir süre içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, rekreasyon uygulamalarının KASKİ çalışmalarının bitirilmesinin ardından devam ettirileceğini söyledi.

Yapılacak çalışma ile içme suyu kaynağının koruma altına alınacağını dile getiren Demir: “Elbistan Belediye başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile 2019 yılında başladığımız Kaynarca göleti projesi kapsamında, su kaynaklarının üzerini açıp geniş bir gölet oluşturduk. Sonrasında kaynarca projesinde yürüyüş yolları, oturma yerleri, çim alanları oluşturduk. Bu yıl 2 bin metre yürüyüş yolu planlıyoruz. Şuanda içme suyu havzasında KASKİ tarafından içme suyumuzun sağlıklı bir şekilde bizlere iletilmesi için koruma bandı çalışması yapılmakta. Bu yüzden kapakları açarak su seviyesini kontrollü bir şekilde düşürdük. Bu yapılan çalışmanın 3 hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Kaynarca göletimiz, insanlarımıza baharla birlikte vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı olacak. Hemşerilerimizin bu çalışma sürecinde bizlere hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz. Sonrasında daha güzel bir Elbistan için hep birlikte çalışacağız, mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.