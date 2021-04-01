Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan için tarihi projede ilk yatırım 2022 olarak öngörülüyor
Elbistan için tarihi projede ilk...
Başkan Fırtına güven tazeledi
Başkan Fırtına güven tazeledi
Ünal: “Türkiye’miz, 100.yılda yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor”
Ünal: “Türkiye’miz, 100.yılda yeni bir...
Hizmet alanının satış ihalesi iptal edildi
Hizmet alanının satış ihalesi iptal...
Alışveriş Bayramı, Ahmet Karacabey’de
Alışveriş Bayramı, Ahmet Karacabey’de
banner162

Kaynarca’nın suyu koruma bandı çalışmaları için boşaltılıyor

Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca bölgesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından yapılacak koruma bandı çalışması nedeniyle göletteki su kontrollü olarak deşarj ediliyor.

Kaynarca’nın suyu koruma bandı çalışmaları için boşaltılıyor
banner167

Üç hafta sürmesi planlanan çalışmanın ardından kapaklar kapatılıp gölette yeniden su tutulmaya başlanacak.

Çalışmaların yaklaşık 3 haftalık bir süre içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, rekreasyon uygulamalarının KASKİ çalışmalarının bitirilmesinin ardından devam ettirileceğini söyledi.

Yapılacak çalışma ile içme suyu kaynağının koruma altına alınacağını dile getiren Demir: “Elbistan Belediye başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile 2019 yılında başladığımız Kaynarca göleti projesi kapsamında, su kaynaklarının üzerini açıp geniş bir gölet oluşturduk. Sonrasında kaynarca projesinde yürüyüş yolları, oturma yerleri, çim alanları oluşturduk. Bu yıl 2 bin metre yürüyüş yolu planlıyoruz. Şuanda içme suyu havzasında KASKİ tarafından içme suyumuzun sağlıklı bir şekilde bizlere iletilmesi için koruma bandı çalışması yapılmakta. Bu yüzden kapakları açarak su seviyesini kontrollü bir şekilde düşürdük. Bu yapılan çalışmanın 3 hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Kaynarca göletimiz, insanlarımıza baharla birlikte vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı olacak. Hemşerilerimizin bu çalışma sürecinde bizlere hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz. Sonrasında daha güzel bir Elbistan için hep birlikte çalışacağız, mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

elbistaninsesi

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaynarcanın Suyu Koruma Bandı çalışmaları Için Boşaltılıyor