Kaynarca’da kanalizasyon altyapısı yenileniyor

İki büyük mahalle ve Şeker Fabrikası’nın kolektör hattı yükünü taşıyan kanalizasyon, Elbistan Belediyesi’nin çalışmaları ile büyütülerek yeni yerine taşınacak.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere belediyemiz ile DSİ ve KASKİ ortaklığında yürütülen Kaynarca Göleti Projesi büyük oranda tamamlanma aşamasına geldi. Yaptığımız incelemelerde Yeşilyurt Mahallesi, Taşburun Mahallesi ve Şeker Fabrikası’nın yükünü taşıyan kanalizasyon hattının, Kaynarca Göletinin altında kalması ve yetersiz olması nedeni ile taşıma çalışması başlattık. Ekiplerimiz, KASKİ personeli ile istişare içerinde çalışarak kısa bir sürede tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Kanalizasyonun kapasitesinin yüzde 50 oranında arttırılmasını sağlayacak büyük boruların kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Diğer yandan iki büyük mahalle ve Şeker Fabrikası’na hitap eden eski kanalizasyon sisteminde 400’lük büz kullanıldığını tespit ettik. Ancak kanalizasyonun taşıma gücünün artık bu deplaseyi kaldırmadığını gördük. Bu amaçla 600’lük büz kullanarak kanalizasyonda yaşanacak olan muhtemel tıkanmalarının önüne geçmiş olacağız” ifadelerine yer verildi.



