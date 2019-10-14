Kaynarca’da büyük değişim

Çalışmalar sonucunda Ceyhan Nehri’nin en önemli kaynak noktalarından biri olan Kaynarca, doğal bir göl haline dönüşürken oluşmaya başlayan güzel görüntü de vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanıyor.

Kaynarca bölgesinde, dragline olarak adlandırılan sallama kepçe vasıtasıyla başlayan çalışmalar, birçok iş makinesinin de yardımı ile devam ediyor. Çalışma sonunda Kaynarca bölgesi temizlenecek ve kaynaklar görülür hale getirilecek. Kaynarca Bölgesi Düzenleme ve Kaynak Temizliği adlı proje kapsamında devam eden çalışmalar ile onlarca dönümlük alanı kapsayan temizlik ve düzenleme çalışmalarında, bölge sazlık ve hafriyatlardan tamamen temizlenecek.

Kaynarca bölgesindeki çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin tamamının doğasına uygun bir şekilde korunacağının altı çizildi.

Açıklamada, “ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan 5 etaplık Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi’nin ikinci etabındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kaynarca Bölgesi Düzenleme ve Kaynak Temizliği adlı proje kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü’ne ait dragline olarak adlandırılan sallama kepçe ile başlayan çalışmalarımız, diğer iş makinelerinin de devreye girmesi ile şu ana kadar onlarca dönüm alan temizlendi. Bu bölgenin tamamının temizlenmesi, hem yüzeysel temizlik hem de kaynak suyunun korunması ve aynı zamanda Ceyhan Nehri’ne katkı sağlayan bir havza olması dolayısı ile STK’larla da ortak çalışmamız devem ediyor. Bu projemiz Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’in girişimler üzerine yapılmış bir proje. Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Kaynarca bölgesinin temizlenmesini, buranın da Elbistan’ın hizmetine sunulması ile ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. Mülkiyet sorununu da hak sahipleriyle görüştük, onlardan mülkiyetlerini transfer yoluyla ya da kamulaştırma yoluyla Elbistan Belediyesi’ne alarak, bu bölgenin tamamını doğasına uygun bir şekilde korunmasını inşallah temin edeceğiz” denildi.

Ceyhan Nehri, Elbistan’ın en değerli varlığı