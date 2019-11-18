Kaynarca, Gürbüz’le kabuğunu kırdı

Elbistan Belediyesi’nin başlattığı rekreasyon projesi ile kabuğunu kırıp adeta yeniden doğan Kaynarca havzasındaki doğal göl alanı, görenleri büyüleyen bir güzelliğe kavuştu.

Kaynarca’yı bir mücevher gibi işlediklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, havzanın yeni halini ‘masal gibi’ olarak nitelendirdi.

Elbistan Belediyesi’nin, Ceyhan Nehri’nin ana kaynaklarından biri olan Kaynarca bölgesinde başlattığı rekreasyon projesi, anılarda kalan bir doğal güzelliği ortaya çıkmasını sağladı. Belli bir yaşın üstündeki vatandaşların anılarında kalan eski güzelliğini kaybeden ve ilgisizliğin sonucunda bataklığa dönüşen Kaynarca havzası, 5 aylık bir çalışmanın ardından adeta yeniden doğdu. Elbistan Belediyesi ile ÇEKÜL Vakfı’nın ortaklaşa sürdürdüğü Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi ile hayat bulan Kaynarca havzasında binlerce kamyon hafriyat çekildi. 14 futbol sahası büyüklüğünde masmavi bir göle dönüşen havzada, 3 adet de doğal adacık oluşturularak ayrı bir güzelliğin ortaya çıkması sağlandı. Rekreasyon projesinin nihai amacı ise, Pınarbaşı ve Kaynarca’yı buluşturarak 1 milyon 550 bin metrekarelik bir tabiat parkı oluşturmak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pınarbaşı ve Kaynarca’yı bütünleştirerek gökkuşağının tüm renklerini barındıran bir eşsiz bir tabiat parkına dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Elbistan’ın, mücevher gibi işlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz, “Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ‘Evsâf-ı kasaba-i kadim Elbistan’ dediği bu güzel şehrimizin her bir köşesinde işlenmemiş mücevher bulunuyor. Türkiye’de, potansiyeli bu kadar yüksek, değişmeye bu kadar uygun ve bu kadar zengin bir mirasa sahip şehir sayısı çok azdır. Biz, medeniyetlerin hülasası olarak nitelendirilen güzel Elbistan’ımızın kabuklarının kırıldığında böyle değerlerin ve güzelliklerin ortaya çıkacağı bilinciyle 5 ay önce burada çalışmaya başladık. Masal gibi bir sonuca ulaşmak gayet sevindirici. Tabii, bu sadece bir başlangıç. Fragman gibi yani. Pınarbaşı ile Kaynarca’yı birleştirdiğimizde, Taşburun Mahallemize kadar yapacağımız lavanta vadisi ile ve kent ormanlarıyla gökkuşağı gibi rengarenk bir tabiat parkımız olacak” dedi.

Pınarbaşı ve Kaynarca havzasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Ceyhan Nehri’nin kaynağı bataklıktan doyumsuz güzelliğe içme suyu havzalarımızdan bir tanesi. Pınarbaşı ile bütünleştiğinde devasa bir gölet havzasına kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki yıl da iki kaynağı birleştireceğiz. İki kaynak arasındaki sanat yapılarının tümünü kaldıracağız. 15 hektarlık bir bölge. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yürüttüğümüz Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmalarından birisi burada olacak. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilecek alanın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon metrekare. Lavanta vadisi ile devam eden ve Pınarbaşı ile Kaynarca’ya ulaşan büyük bir çevre projesi. Burada lavanta vadileri, ağaçlandırma çalışmaları, kent ormanı çalışmalarımız var. Havza yataklarımızı koruyacağız. Yapı yaklaşmalarının önüne geçeceğiz.”

Elbistanlıların, başka şehirlerde görüp hayalini kurduğu bir doğa harikasına artık eliyle dokunacak kadar yakın olacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şehirler, kendileri ile özdeşlemiş doğal ve tarihi değerleri ile anılır ve tanınırlar. Elbistan, doğduğu andan nehre dönüşen eşsiz bir güzelliğin merkezinde. Bize düşen, bu güzelliği bir kilim gibi nakış nakış işlemek. Biz, şuanda bunu yapıyoruz. En zor ve uzun yolculuklar, bir adımla başlar. Biz adımımızı attık. Şehrimizi, ayağa kaldırmak boynumuzun borcu. Çünkü biz göreve gelirken bunun sözünü verdik” ifadelerini kullandı.



