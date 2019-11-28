Kaynarca, görenleri büyülüyor

Kaynarca bölgesinde başlattığı rekreasyon projesi ile anılarda kalan bir doğal güzelliğin ortaya çıkmasını sağlayan Elbistan Belediyesi, göl haline dönüşen Kaynarca’da yaptığı ışıklandırma ile vatandaşlardan büyük bir takdir topladı.

Elbistan Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımızın anılarında kalan, eski güzelliğini kaybeden ve ilgisizliğin sonucunda bataklığa dönüşen Kaynarca havzası, 5 aylık bir çalışmamızın ardından adeta yeniden doğdu. 14 futbol sahası büyüklüğünde masmavi bir gölete dönüşen havzada, 3 adet de doğal adacık oluşturularak ayrı bir güzelliğin ortaya çıkması sağlandı. Ortaya çıkan adacıklarda ve göl çevresinde ışıklandırma yapılarak eşsiz bir güzelliğe kavuştu. Amacımız kaynarcayı bir mücevher gibi işleyerek, gökkuşağının tüm renklerini barındıran eşsiz bir tabiat parkına dönüştürmektir. Vatandaşlarımızın başka şehirlerde görüp hayalini kurduğu bir doğa harikasına artık eliyle dokunacak kadar yakın olmaları bizler için sevindirici bir gurur taşımaktadır. Halkımızdan gördüğümüz güzel geri dönüşler çalışma azmimizi her geçen gün artırmaktadır. Bu doğa harikasının gün yüzüne çıkmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a yürekten teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.