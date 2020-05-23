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Kaynarca Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ökkeş Saatçi, torun sahibi olma mutluluğunu yaşadı

Elbistan Kaynarca Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ökkeş Saatçi, torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynarca Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ökkeş Saatçi, torun sahibi olma mutluluğunu yaşadı
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 Elbistan Kaynarca Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ökkeş Saatçi, torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyesi ve Elbistan Kaynarca Gazetesi’nin imtiyaz sahibi olan Ökkeş Saatçi, torun sahibi olma sevincini 3.kez yaşadı. Saatçi’nin son torunu erkek olarak dünyaya geldi.

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