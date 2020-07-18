Kaynak yapılırken yanan otomobil küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesine, kaporta tamiri ve boya işlemleri için bırakılan otomobile kaynak yapıldığı sırada LPG tankından sızan gaz nedeniyle yangın çıktı. İşyerindeki çalışanların müdahalesi alevleri söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü. Küle dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Araç yangını işyerine de zarar verdi.

Yangında ölen ya da yaralananın olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.