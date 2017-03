Kaynak ve Ünal, esnaflara Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda esnaflar ile meslek odalarının temsilcileri ile buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy yaptı. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi ve Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aktaran Başkan Paksoy, Elbistan’ı diğer illere bağlayan karayollarındaki iyileştirme taleplerini de sıraladı.

Başkan Paksoy’un ardından kürsüye davet edilen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, referandum sürecine değindi. 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili ‘evet’ çıkmaması için herhangi bir şüphe duymadıklarını ifade eden Mahir Ünal, şunları söyledi:

“Son 15 yıldan beri birçok şeyi unuttuk. Özellikle ticaret erbabı olarak 15 sene önce halk bankasının en ufak bir yatırım yapmak istediğimizde bize yüzde kaçla kredi verdiğini hatırlıyor muyuz? Yüzde 75 olduğunu hatırlıyorum. Bugün 0.89’la kredi kullandırıyor. Bu, ülkede güven ve istikrar var, ülke bu sayede önünü gördüğü için oluyor. Biz, AK Parti olarak iktidarımızı korumaya mı çalışıyoruz; yoksa istikrarı korumaya çalışıyoruz? Bu ülkenin evlatları, o koltuğu bıraksın bu ülkenin başına neler geleceğini görürsünüz. Bunu defalarca beraber yaşadık. Bu sistem değişmesin, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasın; Türkiye 2 günde 30 sene öncesine döner. Neden? Çünkü sistem değişmedi. Sistem, AK Parti’nin gücü, Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde zorla çalışıyor. 16 Nisan’da evet çıkması noktasında hiçbir şüphemiz yok. Fakat biz istiyoruz ki yüzde 60’ın üzerinde bir rakamla evet çıksın da şu ülkede birilerinin ağzı kapansın. Bugüne kadar bu milletin faydasına yapılan her işe hayır demeyi kendisine alışkanlık haline getirmiş olanların ağzı kapansın. Bizim muhalefetin insafı yok. Her şeyi rahatça söylüyor. Hiçbir sorumluluğu da yok. Hiç çekinmeden yalan söylüyorlar.”

Elbistan’da AK Parti iktidarında söz verilip de yerine getirilmeyen tek bir şey olmadığını kaydeden Mahir Ünal, “Biz, bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık bu ülkede. Buna her ilçe, her il şahittir. Elbistan’ımızda AK Parti iktidarının söyleyip de yapmadığı bir tek şey gösteremezsiniz bana. Bölge Hastanemiz şuanda teknolojik olarak Türkiye’nin en iyi hastanesi. Duble yolumuz devam ediyor. Hükümet konağımız, adliye binamız, gençlik merkezimiz, spor salonumuz, doğalgazımız, organize sanayi bölgemiz hiçbir eksiğimiz yok elhamdülillah” şeklinde konuştu.

Seçmene seslenen ve hayır cephesinde kimlerin olduğunu görmesinin karar vermesi için yeterli olduğunu anlatan Ünal, konuşmasını, “Mesele memleket meselesi. Kim söz vermiş sözünü tutmuş ve taş üstüne taş koymuş? Kim daha bugüne kadar söz vermeyi, sözünü tutmayı; bu memleketin hayrına tek bir cümle etmemiş. Sadece bu ikisinin ayrımına bakın yeterli. ‘Hayır’ cephesine bir bakın kimler var? Sadece bunu söylüyoruz. Alman devlet televizyonun söylediği yalanla Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği aynı. Bu mesele AK Parti’nin meselesi değil. Türkiye’nin bu sistem değişikliğine, çocuklarımızın geleceği için ihtiyacı var. Herhangi bir kafa karışıklığına düşmeden ben bir birey olarak ve bugüne kadar size söylediği her sözü yerine getirmiş ve asla ve asla size hakikatin dışında hiçbir şey söylememiş bir kardeşiniz için diyorum ki; 16 Nisan çok tarihi bir dönemeç. O yüzden hepimizin canla başla çalışması gerekiyor” cümleleri ile tamamladı.

Programın son konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise, Elbistan’ın Türkiye’nin enerji başkenti olduğuna işaret etti.

Elbistan’ı, Kahramanmaraş’ın olmazsa olmaz bir parçası şeklinde niteleyen Kaynak, bu konuda şöyle konuştu:

“Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Paksoy’dan ilçeyle ilgili olarak gerçekten güzel bir ufuk turu dinledik. Elbistan Organize Sanayi Bölgemiz, Allah’ın izniyle 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Organize sanayi bölgesini tam olarak hayata geçirdiğimizde 20 tane şeker fabrikası yapmış olacağız. Elbistan, bu bölgenin merkezi. Elbistan’ın bir şehir kültürü var. Maraş, Kılavuzlu ile Narlı arasında sayılmamalı. Elbistan, Maraş’ın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bütün ilçelerimizle birlikte Maraş’ız. Maraş ruhunu birlikte inşa etmiş atalarımız, ecdadımız. Bir şehri transit yollar asla kalkındırmaz. Evet, bunlar yapılmalı, ruh ikizi olan Maraş’ la Elbistan arasındaki mesafeyi kısaltmamız gerekir. Bir şehri büyüten, kalkınmış bir şehir yapan oradaki insanların vereceği ruhtur. Ben, Elbistan adına gelecekten çok ümit varım. Elbistan, Türkiye’nin enerji başkenti. Allah’ın izniyle bunları hep beraber ayağa kaldırırız. Bu şehrin değerleri, bu toprakların çocuklarına iş ve ekmek kapısı olur.”

Türkiye’nin yönetim sisteminin ‘yalan parlamenter sistem’ olarak tanımlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Devletimizin bekası çok önemli. Biz, ecdadımızdan düşmandan arındırılmış, kurtarılmış bir devlet, bir vatan devraldık. Ama 15 Temmuz gösterdi ki; aslında biz emin ellere bırakmayı garanti edememişiz. 7 Haziran da gösterdi. 7 Haziran’da bu yalan parlamenter sistem, milletin seçimine rağmen bir hükümet çıkartamadı. Bu getirdiğimiz sistem, kriz üreten değil istikrarı garantileyen bir sistemdir. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Biz 140 yıllık parlamenter sistem deneyimine sahibiz’ diyor. Doğru söylüyor. Sanki 140 yıldan beri biz hiç darbelerle karşı karşıya gelmedik, meclisler hiç askıya alınmadı. Milletin seçtikleri hiç idama götürülmedi. Evet, Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. 140 yıldan beri bu sistemle yönetiliyoruz ve bu sistem anca milletin adamları millet tarafından göreve getirildikten sonra bize mutluluk verdi” dedi.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer’in, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e Anayasa kitapçığı fırlatması olayını hatırlatan Kaynak, “Bu ülkenin esnafı, Başbakanlık önünde yazarkasa fırlatıyordu. Bu ülkenin çiftçisi, traktörlerle protesto eylemi yaptılar. Neden? Çok yetkisi olan ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanı, kendisini seçen iradeye sonunun ne olacağını hesap etmeden bir anayasa kitapçığı fırlattığı için. Fırlatır; çünkü dönüp millete hesap vermeyecek. Eğer biz bu sistemi Recep Tayyip Erdoğan için değiştiriyorsak-bir hukukçu olarak söylüyorum- Recep Tayyip Erdoğan’ın aleyhine değiştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın yalanlar üzerinden ‘hayır’ kampanyası sürdürdüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şöyle devam etti:

“Biz sadece söylenen yalanları düzeltmeye çalışsak 16 Nisan’a kadar buna vakit bulmayız. Ama Allah’a şükür, söylenen yalanın mumu yatsıya kadar bile yanmıyor. İlk başta rejim değişikliği yapıyorsunuz iddiasını ortaya attılar. Biz de bunun doğru olmadığını söyledik. Bizim cumhuriyetle bir sorunumuz yok. Cumhuriyetle sorunu olanın da aklına şaşarım. Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatan biziz. Sosyal devleti hayata geçiren biziz. Biz, hukuk devletinden taviz veremeyiz. Bizim, cumhuriyetin hiçbir değeriyle hiçbir sorunumuz olmamıştır. Ama adını cumhuriyet koyup milletin tepesine çivi kesenlerle derdimiz olmuştur.

Sizler yatırımcısınız, sizler müteşebbissiniz. Yatırım, güven ve istikrar ortamı ister. 8 aylık hükümetlerle istikrar oluşturmamız mümkün mü? Gençlerimizin geleceğini teminat altına almamız mümkün mü? MHP’nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi, 15 Temmuz bize gösterdi ki; bu milletin 1000 yıldan beri bu coğrafyada milyonlarca şehit vererek kendimize vatan ettiğimiz bu vatandaki devletimizin beka sorunu vardır. Kendi askeriniz, üzerine asker kıyafeti giymiş terörist bir güruh, kendi profesörleriniz, kendi valileriniz, kendi kaymakamlarınız, kendi polisleriniz silahlarını millete doğrultabilmişlerse bizim sistemi yeni baştan inşa etmemiz gerekir. 15 Temmuz’un bize verdiği ibretlik sahne gereğince huzurunuza bu milletin geleceğini garanti altına alacak bir sistem getiriyoruz. İstiyoruz ki 4 ayda, 8 ayda bir hükümet değişmesin. İstiyoruz ki bir seçim döneminde biz kimi başımıza seçmişsek seçim sonuna kadar onunla gidelim.”

Organizede ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a el dokuma halı hediye etti.