Kaynak, Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan, Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Başkan Erkoç ve uzmanlardan bilgi aldı.

Kahramanmaraş’a gelişinde havaalanında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Başkanı Ahmet Özdemir ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’tan bilgiler aldı.

Başkan Erkoç, burada yaptığı açıklamada, Trafik Yönetim Merkezi aracılığıyla il genelinde bulunan ana arter ve kavşakları denetlediklerini, olumsuzluklara karşı anlık müdahale edebildiklerini ifade ederek, “İlimizin ve ilçelerimizin muhtelif yerlerine yerleştirdiğimiz kameralar vasıtası ile burada anlık izleme yapıyoruz. Olumsuz hava şartlarına karşı yol durumlarımızı buradan takip ediyoruz. Aynı zamanda trafikte yaşanan olumsuz bir duruma karşı da ekipleri direkt yönlendirmek suretiyle anında müdahale edebiliyoruz. Bunun haricinde Büyükşehir Belediye hizmet binamızın bulunduğu kavşakta Akıllı Kavşak Sistemi kurduk ve pilot olarak uygulamaya koyduk. Bu sistem ile kavşaktaki yoğunluğun durumuna göre araçlara hareket kabiliyeti sağlıyoruz. Bu sistemin başarılı olması halinde kavşaklarımıza uygulamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Başkan Erkoç ve diğer ilgililere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



