Kaynak: “Suriye ve Irak’a karışmayacağım demek, vatana ihanettir”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’nin Suriye ve Irak’a ‘karışmayacağım’ demesinin vatana en büyük ihanet olacağını söyledi. Kaynak, “Türkiye, orada olacaktır, olmalıdır” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye ve Irak’ta DAEŞ başta olmak üzere PYD/PKK’ya karşı sürdürülen operasyonlar ve Suriye ile Irak’ta yaşanan gelişmelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için bölgedeki sorunlara hassasiyetle yaklaştığını kaydeden Kaynak, ülkemizin hem Irak’ta hem de Suriye’de yayılmacı bir yaklaşım izlemediğine vurgu yaptı. Kaynak, “Türkiye bu bölgede hem sorunların kaynağını bilen, hem bu sorunların çözümünü bilen bir ülkedir. Asla istilacı bir güç değildir. Asla emperyal bir niyeti yoktur” dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellendiğine vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Musul operasyonu ile ilgili de bir terör örgütünün başka bir terör örgütü ile bertaraf edilmeye çalışılmasını mantık dışı olarak yorumladı.

Türkiye’nin, bölgesinde yaşanan sorunların çözümünü bildiğini ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

“Suriye’de oluşturulmak istenen koridor, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’nun yaptığı çalışma ile bitirildi. Musul’daki DAEŞ teröristlerinin sayısı 8-10 bin. 8-10 bin kişilik terör örgütü için 65 ülkenin destek verdiği bu operasyonda başka terör örgütü ile bertaraf etmek istemek mantık dışı bir hadise. Suriye ve Irak’ın bize yakın bölgelerinde Türkiyesiz çözüm mümkün değil. Zaten Türkiye bu çözüme ortak olmazsa, katkı vermezse ya da tedbir almazsa olmaz.

Türkiye’nin o bölgede hangi sebeple, hangi sloganla olursa olsun ‘ben karışmayacağım’ demesi 2016 Türkiye’sinde bu vatana en büyük ihanettir. Türkiye, orada olacaktır, olmalıdır. Ama Türkiye’nin orada olma sebebi, asla topraklarını büyütmek ve istila değildir. Türkiye, kendi güvenlik tedbirlerini oradan başlatmak durumundadır. Suriye’de 8 milyondan fazla insan evlerinden, yurtlarından oldu. 2 milyon 150 bini Türkiye’de. Ürdün’de, Lübnan’da ve Avrupa var. Türkiye’nin dile getirdiği güvenli bölge ve koalisyonda Türkiye’nin stratejisi ile işbirliği mümkün olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. İdlip’te bir hastane bombalanıyor. Buna hiçbir insanın duyarsız olması mümkün değil. Türkiye bu bölgede hem sorunların kaynağını bilen hem bu sorunların çözümünü bilen bir ülkedir. Asla istilacı bir güç değildir. Asla emperyal bir niyeti yoktur. Türkiye’nin tek çıkarı, kendi ülkesinin sınırlarının güvenliğini korumaktır, kendi ülkesine bir terör sızıntısı olmasına engel olmaktır. Türkiye’nin başka bir hesabı yoktur.”

Türkiye’nin güney sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına izin vermemesinin gelecek 100 yıl için büyük önem arz ettiğini anlatan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına izin vermemek, Türkiye’nin asla vazgeçmeyeceği ve vazgeçemeyeceği bir durumdur. Türkiye’nin gelecek 100 yılı için çok önemlidir. Türkiye, bu duruşu göstermezse çok daha vahim bir gelecek daha bekliyor dünyayı. O da mezhep savaşları. Avrupa’da Ortaçağ’da yaşanan mezhep savaşlarının Avrupa nüfusunun neredeyse 3’te 1’ini kırdığını, birbirlerini öldürdüklerini düşünürsek bunun ne büyük bir felaket olduğunu görürüz. Türkiye’miz, ne Şiiliğin ne Sünniliğin yanındadır. Ancak gördüğümüz gibi bölgede vekâlet savaşları yürüyor. Türkiye, tamamen insani sebeplerle Türkiye’nin güvenliği için buralarda. Yurtta sulhu sağlamak için cihanda da sulhu sağlanmasına gayret etmeliyiz. Aksi takdirde kendi sınırlarımız içerisinde asla güvende oturamayız. Sınırlarımızın hemen güneyinde bütün sosyolojik hadiseler bizi etkiliyor. Sınırımızın batısında da öyle” şeklinde konuştu.

DAEŞ’li teröristlerin kükürt fabrikasını yakmaları sonucunda yayılan zehirli gazların Türkiye’yi tehdit etmesiyle ilgili de konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, çok acil bir tehlikenin görülmediğini ifade etti. Kaynak, bu konuda da, “Musul’un 20 kilometre güneyinde DEAŞ çetesi, bir kükürt fabrikasını patlatıyorlar, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz hem de AFAD Başkanlığımız bununla ilgili tetikteyiz. Çok hassas çalışıyorlar. Birçok senaryo üzerinde çalışıyorlar. En kötü senaryo Hakkari sınırlarımızı yalayıp Hazar Denizi’ne doğru geçecek. Bunun yağmurla birlikte yere inmesi gerekiyor. Şuanda rüzgâr var ama yağmur yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaya göre rüzgâr yön değiştirecek. Çok acil bir tehlike gözükmüyor. İnşallah öyle olur. Acil bir tehlike oluşursa 24 saat tetikteyiz. Ölümcül bir hadise olacağını da şahsen düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.