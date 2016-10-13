Kaynak, KMTSO heyetini kabul etti

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a Kahramanmaraş’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatan bir rapor sundu. Zabun, “Kahramanmaraş’ın 5084 sayılı teşvik yasasında ortaya koyduğu olağanüstü başarı ortadadır. Benzer kapsamda bir teşvik sistemi ile Kahramanmaraş yatırım, istihdam ve ihracat başarısından çok daha fazlasını gerçekleştirecektir” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Başkan Yardımcıları Kadir Gülkesen, Mehmet Akif Gölcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Beşen, Sıddık Ciğer, Hüseyin Özdal, Furkan Bayazıt, Ertuğrul Tanrıverdi, Sıddık İnalbars, Fevzi Gerger, AFAD Merkez binada Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile görüştüler.

Burada bir açıklama yapan Kaynak, Kahramanmaraş’ın her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, yapılan tüm çalışmalara destek olacağını söyledi. Yatırımların hız kesmeden devam ettiği bir ortamda teşvik sistemleri ile çarkları 2 katı döndürmek istediklerini belirten Kaynak, “15 Temmuz’dan sonra yeni başarı hikâyeleri yazmak için çalışma başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın önderliğinde yeni teşvik paketi açıklamaları yaptık. Bunda sonrada gereken ne ise yapılacak. Özellikle Kahramanmaraş gibi üreten şehirlerde yapılan projelerin hepsine destek verilecek” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun ise, raporun detaylarını paylaştı. Kahramanmaraş’ın 5084 ile adeta tarih yazdığını belirten Zabun, şunları dile getirdi:

“Türkiye’nin büyüyebilmesi, cari açık ve işsizlik gibi ekonomik sorunlara ve bunun yanında sosyo-politik meselelere çözüm üretebilmesi, nitelikli üretim ve ihracat yapısının oluşturulması için güçlü ve yeni teşvik politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 26 milyar dolar ihracatı ile lokomotif sektör olan tekstil, perakende ve inşaat gibi sektörlerden sonra, Türk imalat sektörü içerisinde en büyük istihdama sahiptir. Metal mutfak eşyalarının %70’i Kahramanmaraş’ta üretilmektedir. İhraç birim fiyatı 8-10$ düzeyinde bulunan metal mutfak eşyalarının sektörünün ana sektörü olan zücaciye sektörünün yatırım teşvik sistemi içerisinde stratejik yatırımlar kapsamına alınması yatırımı ve ihracatı büyük ölçüde artıracaktır. Sanayi yatırımlarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinin çoğaltılması bakımından orman vasfını kaybetmiş, belli bir büyüklüğe sahip arazilerin organize sanayi bölgelerine açılabilmesi, hazine arazisi sorunu yaşayan birçok bölgemizde ciddi bir sanayileşme potansiyelini harekete geçirecektir. Ordu ilinden başlayıp Sivas'ın içinden geçen Osmaniye ile Adana sınırlarına ulaşan bu yolun 2017 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. 2. Abdülhamid zamanında projesi çizilen bu yol Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayarak kuzey-güney hattının aktif hale gelmesini sağlayacaktır.”

Konuşmaların ardından KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a tablo hediye etti.



