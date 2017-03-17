Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaynak, Elbistan’da STK’lar ve vatandaşlarla bir araya gelecek

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Elbistan’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılacağı salon toplantısında referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bu haber kez okundu.

Kaynak, Elbistan’da STK’lar ve vatandaşlarla bir araya gelecek

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Elbistan’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılacağı salon toplantısında referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın 18 Mart 2017 günü saat 15.00’te AEL Memur Site Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği toplantıya tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Kısaca, “Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçiyor. Yaklaşık 1 ay sonra sandık başına gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa referandumu yapılacak. İlçe Teşkilatı olarak referandum çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza ve hemşerilerimize değişiklik paketinde yer alan maddeleri anlatarak ‘evet’ kampanyası sürdürüyoruz. Bu kampanya sürecinde bölge milletvekillerimizin de ilçemizde yoğun programları olacak. Bu çerçevede 18 Mart 2017 Cumartesi günü Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak, ilçemizde bir toplantı gerçekleştirecek. Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak, saat 15.00’te Elbistan’da olacak. Anayasa değişikliği referandumu ve ülke gündemine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak. Memur Site Konferans Salonu’ndaki organizeye tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58