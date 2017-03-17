Kaynak, Elbistan’da STK’lar ve vatandaşlarla bir araya gelecek

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Elbistan’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılacağı salon toplantısında referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın 18 Mart 2017 günü saat 15.00’te AEL Memur Site Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği toplantıya tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Kısaca, “Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçiyor. Yaklaşık 1 ay sonra sandık başına gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa referandumu yapılacak. İlçe Teşkilatı olarak referandum çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza ve hemşerilerimize değişiklik paketinde yer alan maddeleri anlatarak ‘evet’ kampanyası sürdürüyoruz. Bu kampanya sürecinde bölge milletvekillerimizin de ilçemizde yoğun programları olacak. Bu çerçevede 18 Mart 2017 Cumartesi günü Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak, ilçemizde bir toplantı gerçekleştirecek. Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak, saat 15.00’te Elbistan’da olacak. Anayasa değişikliği referandumu ve ülke gündemine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak. Memur Site Konferans Salonu’ndaki organizeye tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.