Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bizim rejim değişikliğiyle asla bir işimiz olmaz. Bu rejim, cumhuriyet bizim rejimimizdir. Cumhuriyetle bizim bir derdimiz olabilir mi? Cumhuriyetin değerleri bizim değerlerimizdir. Cumhuriyetimizin, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olması bizim asla vazgeçemeyeceğimiz ilkelerdir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum ile ilgili yaptığı açıklamada, “Getirdiğimiz bu sistem, Türkiye'de krizleri önleyebilecek bir sistemdir” diye konuştu.

Kaynak, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ana muhalefet partisinin genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'bunu milletten kaçırdınız, bunu millete anlatmadınız' diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu’nda bu 18 maddelik anayasa değişikliği görüşülürken, bütün millete sorsak hafızanızda ne var? Muhalefetin anayasayla ilgili söylediği hukuki, siyasi bir cümle ne var? Ben söyleyeyim. Su savaşları var. Bardaklarla, şişelerle birbirlerine su fırlatmaları var. Genel kurul görüşmelerinde hafızanızda ne var? Burnu kırılan genel başkan yardımcısı, meclisin kürsüsünü bloke eden milletvekilleri ve meclisin mikrofonuna kendisini kelepçeleyen milletvekili. Mecliste duyduğum bir tane cümle vardır. Bu bir rejim değişikliğiydi deniliyor. Bizim rejim değişikliğiyle asla bir işimiz olmaz. Bu rejim, cumhuriyet bizim rejimimizdir. Cumhuriyetle bizim bir derdimiz olabilir mi? Cumhuriyetin değerleri bizim değerlerimizdir. Cumhuriyetimizin, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olması bizim asla vazgeçemeyeceğimiz ilkelerdir. Biz de bunu gerçekleştirdik. Biz asla rejim tartışmasının bir tarafı olamayız. Bu hususta Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet ve idari temsilciler. Şimdi bekliyorum ve inanıyorum ki 16 Nisan'a kadar da bu sistemin tek adamlık sistemi getirdiği yalanını inşallah artık söylemeyecekler. Kendisini 2 dönemle sınırlayan tek adam olur mu? Kendisini sorgulatabilen, yargılatabilen, hesap verebilir hale getiren Cumhurbaşkanlığı Sisteminden tek adamlık çıkar mı? Değerli kardeşlerim getirdiğimiz bu sistem Türkiye'de krizleri önleyebilecek bir sistemdir.”

Avrupa’nın tutumu

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile buluşmaların sürekli olarak engellendiğini vurgulayan Kaynak, “Basın özgürlüğü ayaklar altında, ‘basın özgürlüğü Türkiye’de uygulanmıyor’ diye biz sorgulanırken, Almanya'da, Hollanda'da, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan rezalet bütün dünyanın gözü önündedir. Bakın basın özgürlüğü aslında, haber alma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Medeniyetin beşiği olan Avrupa, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi üzerinde yükselen Avrupa, insanların dini sembol sayılacak kıyafetlerle çalışmasının engellenebileceğine hükmetti. Dünya, diplomatik pasaport sahibi bir hanımefendinin, bir kadının kendi ülke toprağı sayılan konsolosluğuna girmesini atlarla, itlerle ve gorillerle engellenmesine şahitlik etti. Adeta dünyanın en vahşi, en azılı teröristi yakalanmış gibi. Teşekkür ediyoruz basın mensuplarımıza. Dünyaya ırkçılığı, faşizmi, nazizmi her türlü kötülüğü, sosyalizmi, komünizmi ne kadar kötülük varsa, ne kadar insanlığın felaketine yol açan şey varsa bunları hediye eden Avrupa, şimdi de İslam düşmanlığında başı çekmektedir. Terörle mücadele yasanızı gevşetin diyen Avrupa kendisi bizzat demokrasi için, demokratik değerleri ayakaltına, demokrasi için oralarda olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerine ve bakanlarına terör estirmektedir” dedi.