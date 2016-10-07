Kaynak: "500 bin mülteci çocuğu devletimiz okullarında okutacağız, Türkçe öğreteceğiz"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bu sene 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 500 bin mülteci çocuğunu devletimiz okullarında okutacağız. Bizim kendi müfredatımızı okutacağız. Türkçe öğreteceğiz, tarih öğreteceğiz. Çünkü Suriye’de baba Esad zamanında okutulan müfredat Türkiye düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı üzerine oturtulmuş bir müfredattı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, AFAD Kampüsü’nde düzenlenen 'Suriye Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların durumu ve konuyla ilgili planlamaların değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Kaynak, "Mülteciler savaştan, zengin ülkeler mültecilerden kaçıyor. Gerek nüfus, gerek yüzölçümü, gerek milli gelir itibari ile en büyük devletlerde mülteci sayısı yok denecek kadar azken bunun tam tersine gerek nüfus, gerek yüzölçümü, gerek milli gelir bakımından en fazla mülteciyi bu ülkeler barındırıyorlar. Dünya üzerinde 21 milyon mülteci var. Bu 21 milyon mülteci tarafından devlet olarak kabul edilen 193 ülkenin yarısına dağılmış vaziyettedir. Suriye’de bir zalim yönetici tarafından insanların başına varil, fosfor bombaları yağdırılmaya başlandığı zaman 2011 yılında İngiltere’nin kabul ettiği Suriyeli mülteci sayısı sadece 8 bindir. Biz ise Suriye’de vatanlarını terk etmiş en çok mülteciyi barındıran ülkeyiz. Biz şuan da yaklaşık 3 milyon mülteciyi barındırıyoruz. Bunun 2 milyon 750 bini Suriyeli. 80 ile dağılmış vaziyetteler. Bunların yaklaşık 255 bini Türkiye tarafından teşhir edilen kamplarda kalıyorlar. Türkiye’de kamplarda kalan ya da kalmayan bütün mülteciler için ülkemiz sağlık yardımı yapıyor. 18 milyon poliklinik muayene yapmış Sağlık Bakanlığımız. Yani 18 milyon kez muayene yapmış, 800 bin cerrahi müdahale yapmış. Ayrıca çoğu hastanelerimizde olmak üzere 162 bin çocuk dünyaya gelmiş. Türkiye’de 2 milyon 750 bin Suriyelinin 250 bini kamplarda yaşıyor ama Allah’a şükür hiç sokakta, parkta, köprü altında, üzerine karton çekmiş yağmurun altında yatan insan görüntüsü vermiyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin ölçülebilir rakamlarla şuana kadar yaptığı yardımların miktarının 12.5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Kaynak, "Bizim bunca gayretimiz neticesinde Türkiye’de olumsuz insani yaklaşıma yakışmayan bir tablo yoktur. Türkiye’de bunlar olurken birebir anlaşması çerçevesinde önerilen ve henüz yeni başlayan ve kasamıza intikal etmeyen 3 milyar Euro Avrupa Birliği’nin taahhüdü var. Şuana kadar 171 milyon dolar, 181 milyon dolarda BM’nin katkısı var. Bu Türkiye’ye yardım değil, Türkiye’ye bir sadaka değildir. Bizzat Türkiye’de barındırılan mültecilere yönelik bir yardımdır. Türkiye bunun dışında efsane işler yapıyor. Türkiye’de gerek kamplarda teşhir edilen okullarda, gerekse MEB’in okullarında 2015 eğitim yılında 280-300 bin civarında öğrenci eğitim görüyordu. Bu sene 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 500 bin mülteci çocuğunu devletimiz okullarında okutacağız. Bizim kendi müfredatımızı okutacağız, Türkçe öğreteceğiz, tarih öğreteceğiz. Çünkü Suriye’de baba Esad zamanında okutulan müfredat Türkiye düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı üzerine oturtulmuş bir müfredattı. Hala okuttukları haritalarda Hatay Suriye sınırlarında gösteriliyor. Şuan da Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin, PKK’nın maalesef koalisyon güçlerinin desteğiyle oluşturmaya çalıştırdıkları koridor o haritalarda zaten yıllardan beri Suriyeli çocukların beyinlerine nakşediliyor. Şuan da aybaşı itibariyle ulaşılan rakam 438 bindi. Ekim ayı itibariyle 500 bin çocuğumuzu kendi okullarımızda okutacağız" ifadelerini kullandı.

FETÖ soruşturması kapsamında AFAD’ın efsane bir iş yaptığını vurgulayan Kaynak, "AFAD bu hususta efsane bir iş yaptı. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’da ilk görevinden alınan kamu görevlisi AFAD İstanbul İl Müdürüdür. O gece bilgimiz oldu, darbecilere İstanbul Valiliğinin ele geçirilmesi için yardım edebileceğini, kolay olduğunu söylediğine vakıf olduk. Gece 3’te açığa aldık. Şuana kadar toplam 65 AFAD mensubu memuriyetten çıkartılmıştır. 55 personel görevden uzaklaştırılmıştır ve hakkında idari soruşturma yapılan 14 kişi olmuştur. Hükümetimizin bu hususta ne kadar hassas olduğunu göstermesi bakımından da önemli olan tekrar yanlış yapıldığı değerlendirilen 6 personel görevine iade alınmıştır. 15 Temmuz FETÖ’nün kamunun hemen hemen her alanına sızdığı ve edindiği bu güçle de bir darbe teşebbüsünde bulunduğu anlaşıldığından bütün kurumlarımızda bu çalışmalar yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler için hazırlanan Kızılay Kart hakkında ise Kaynak şu bilgileri verdi:

"AB’nin taahhüt ettiği ve geçen hafta Pazartesi günü Ankara’da imza altına alınan bir anlaşma çerçevesinde yapılıyor. 250 küsur milyon dolar Dünya Gıda Fonuna aktarıldı. Dünya Gıda Fonu da Türkiye’de partner olan Kızılay’a aktaracak. 1 Ocak tarihine kadar 500 bin kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Rakamın gelecek yıllarda artacağını tahmin ediyoruz. Toplam başta imza altına alınan 346 milyon dolardır. Her bir fert için kartlara 100 TL yüklenecek. Bu kartlardan da diledikleri gibi alışveriş yapamayacaklar. Mesela gidip alkol gibi keyif verici madde alamayacaklardır. Türkiye ayağını Kızılay yönetecektir." (İHA)