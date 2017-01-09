Kaymakamlıktan yola çıkacaklara önemli uyarı

Elbistan Kaymakamlığı, bölge genelinde etkisini iyice artıran kar ve beraberindeki tipi nedeniyle, Elbistan-Göksun ve Elbistan-Malatya yolunun zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun ve Göksun-Pınarbaşı karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar ve tipi, Elbistan-Malatya karayolunda da benzer sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Elbistan Kaymakamlığı, gece boyunca beklenen etkili tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüleri güvenli yolculuk noktasında uyardı.

Zorunlu olarak yola çıkacakların, kış lastiğinin yanı sıra çekme halatı ve zincir gibi aparatları da araçlarında bulundurmalarını isteyen Elbistan Kaymakamlığı, şu uyarılarda bulundu:

“Elbistan-Göksun ile Elbistan-Malatya devlet karayollarında bu akşam saatlerinden itibaren başlayan ve 9 Ocak 2017 Pazartesi sabaha kadar sürmesi beklenen etkili tipi ve buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın bu güzergahları bu gece boyunca zorunlu olmadıkça kullanmamaları gerekmektedir. Yola çıkacakların ise araçlarında kış lastiği kullanmaları ve bununla beraber çekme halatı, zincir gibi malzemeleri de bulundurmaları gereklidir. Kamuoyuna önemle duyurulur.”