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Kaymakamlıktan ‘kediye eziyet’ görüntüleri ile ilgili açıklama

Elbistan Kaymakamlığı, hayvan severlerin büyük tepkisine neden olan ve kediye eziyet içerdiği iddia edilen görüntülerdeki şahsa 947 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kaymakamlıktan ‘kediye eziyet’ görüntüleri ile ilgili açıklama
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Elbistan’da B.A. adlı şahıs, bir kedinin kuyruğunu çektiği ve hayvanın elinden kurtulmasına izin vermediği anları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşım, başta hayvan hakları dernekleri olmak üzere hayvan severlerce tepkiyle karşılandı. Hayvan hakları dernekleri, yaptıkları paylaşımlar ve resmi kurumlar nezdindeki şikayetleri ile B.A. isimli şahıs hakkında  ‘hayvanlara eziyet ettiği’ gerekçesi ile idari işlem yapılması yönünde talepte bulundu. Elbistan Kaymakamlığı, yapılan incelemede şahsın kimliğini ve adresini tespit etti. B.A. isimli şahsa, 947 TL idari para cezası yazılması yönünde Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile gerekli işlemler başlatıldı.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“23.04.2020 günü bir şahsın sosyal medya hesabından bir kedinin kuyruğundan tutup eziyet etmek suretiyle paylaştığı görüntüyle ilgili olarak tarafımızca yapılan araştırmalarda bahse konu şahsın Elbistan ilçemizde ikamet eden B.A. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli idari para cezası uygulanması amacıyla Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Şahsa, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda 947 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca konu adli mercilere iletilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”




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