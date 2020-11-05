Kaymakamlıktan ‘ev ziyareti yapmayın’ uyarısı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pozitif vakaların önemli bir kısmının eş, dost, akraba ziyareti kaynaklı olduğu tespitine yer verildi.

Salgın ortamında kesinlikle ev ziyaretlerinde bulunulmamasının kamu sağlığı ve vatandaşların sağlığı açısından önem arz ettiği dile getirilen açıklamada, “Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına gösterilen özenin yanında bu süreçte, ev ziyaretlerinin kesinlikle yapılmaması salgının yayılmasının önlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın bu hususlarda, hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz” denildi.