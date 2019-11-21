Kaymakamlıkta ‘koku’ toplantısı

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’ndan yayılan kötü koku için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK tarafından inceleme başlatılırken, sorunun çözümü için Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nda, çamur havuzlarında biriken atık sulardan yayıldığı değerlendirilen kötü koku, özelikle tesise yakın mahalleler olmak üzere vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye başladı. Daha önceki dönemlerde de aynı sorunla karşı karşıya kalan vatandaşlar, kötü kokunun bu yıl daha çok arttığını belirterek her geçen gün kendisini daha çok hissettiren bu olumsuzluğa mutlaka bir çare bulunmasını istemişlerdi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in de hassasiyetle takip ettiği bu duruma sebep olan olumsuzluğun kaynağının yerinde tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri Elbistan’a geldi. Fabrikanın çamur havuzlarında ve pancar sahasından numuneler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin, konuyla ilgili tutanaklarını hazırladığı belirtildi. Bölgedeki sanayi tesislerinin emisyon ölçümlerini yapmak üzere ilçeye gelen TÜBİTAK görevlileri de özel cihazlar yardımıyla koku numunesi alarak bileşenlerini belirleyeceği bildirildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın yaptığı bu incelemelerin ardından Mutlucan Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Babaoğlu’nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konunun hassasiyetini ve önemi dile getiren Kaymakam Demir, fabrika yetkililerinin de üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Çözüm için odaklandıklarını kaydeden Kaymakam Demir, bundan sonraki süreçte atılacak adımların değerlendirildiğine işaret etti.

Mutlucan Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu da, konuyu kökten çözüme kavuşturacak arıtma tesisini, 2020 yılı yatırım programına aldıklarının bilgisini verdi.

Kokuyu gidermek için özel bir solüsyon kullandıklarını hatırlatan Mutlu, önlem olarak farklı bir ürün kullanma ya da doz miktarının arttırılması yöntemine gidebileceklerini söyledi. Mutlu, “Fabrikamızın çevreye uyumlu olarak çalışması için ne gerekiyorsa yapacağız. Arıtma tesisi için maliyet araştırmasına başladık. Mecburen yapacağız. Yoksa fabrikanın çalışacak hali yok” ifadelerini kullandı.



