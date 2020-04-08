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Kaymakamlık, yardım taleplerinin iletileceği numaraları duyurdu

Elbistan Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki yardım taleplerinin doğrudan iletileceği telefon numaralarını kamuoyu ile paylaştı.

Kaymakamlık, yardım taleplerinin iletileceği numaraları duyurdu
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yardıma ihtiyaç duyanların taleplerinin Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı aracılığı ile iletilebileceği belirtildi.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, SYDV Başkanlığı’nın 5 ayrı numara üzerinden her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımıza yapılacak yardım talebi başvuruları, 0 344 502 71 41, 0 344 502 75 36, 0 344 502 71 25, 0 344 415 20 06 ve 0 344 415 55 27 nolu telefonlar aracılığı ile hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında doğrudan yapılabilmektedir. Yardım talepleri için bu iletişim kanallarının da kullanılması Kovid-19 pandemi hastalığından korunma kapsamında önem arz etmektedir” denildi.


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