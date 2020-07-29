Kaymakamlık, bayram öncesi 20 bin maske dağıttı

Vatandaşlara maske dağıtan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşlara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

Elbistan Kaymakamlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla artan sosyal hareketlilik ve ilçedeki koronavirüs sayılarında artış gözlenmesi üzerine ilçenin 6 değişik noktasında vatandaşlara ücretsiz tıbbi maske dağıttı.

Uzun Çarşı girişindeki stantta İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte maske dağıtımı programına katılan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede artan vaka sayılarına dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Pandemi tedbirleri kapsamında Valiliğimizce temin edilen yaklaşık 20 bin tıbbi maskeyi, 6 değişik noktada vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Son dönemde ilçemizde koronavirüs vakalarına dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız pandemi tedbirlerine ve alınan kararlara uymaları. Sosyal mesafe, maske kullanmaya mutlaka özen göstermeleri gerekiyor. Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bu günlerde de özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Kovid-19 noktasında tüm hemşerilerimizden hassasiyet bekliyorum” dedi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, “Sayın Kaymakamımıza bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Halkla, halkın içinde olarak böyle önemli bir konuda uyarıcı ve eğitici bir etkinlik yapıyorlar. Elbistanlı vatandaşlarımızdan, pandemi sürecini hep birlikte kurallara tedbirlere riayet ederek en hafif şekilde atlatma noktasında destek bekliyoruz. Kendi sağlıkları başta olmak üzere bulaşı riskini en aza düşürmek için maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli. Daha üst seviyede bir dikkat bekliyoruz. Maskesiz sokağa çıkmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz tıbbi maskeleri alan vatandaşlar da Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve tüm görevlilere teşekkür ettiler.

















