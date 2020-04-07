Kaymakam Tabur’a Polis Haftası ziyareti

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.yıldönümü ve Polis Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minimum seviyede tutuluyor. Bu çerçevede Ekinözü’ndeki Polis Haftası etkinliklerinin ilk ayağında İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ, beraberindeki birim amirleri ve polis memurlarıyla Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Tabur’a çiçek takdim eden Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Serdal Alptuğ, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bugüne kadar milletin ve devletin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur ise, tüm Emniyet Teşkilatı’nın 175.kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatı’nın, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olduğunun altını çizen Kaymakam Tabur, “175 yıldır milletinin hizmetinde olan Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda, milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, ülkemiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.





