Kaymakam Tabur, ters lalelerin görsel şölenine şahitlik etti

Ters lalelerin, ilçedeki varlığı tespit edileli kısa bir süre olmasına rağmen Ekinözü’nün turizmine katkı sunacak potansiyeli bulunduğunu dile getiren Kaymakam Tabur, “Ekinözü’ndeki bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

‘Hüzün çiçeği' ya da ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi kırsalındaki Salavan Dağı'nda açmaya başladı. Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur da, ziyaretçilerine görsel şölen sunan ters lalelerin açtığı 1700 metre yüksekliğindeki dağ yamacında incelemelerde bulundu.

Birçok efsaneye konu olmuş ters lalelerin kartpostallık güzelliğine yerinde şahitlik eden Kaymakam Tabur, “Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür olan ve halk arasında farklı efsaneleri sembolize ettikleri bilinen ters laleler, ilçemizde Akpınar Mahallesi’ndeki Salavan Dağı’nın 1700 rakımlı yamaçlarında yetişiyor. Genellikle nisan ve mayıs aylarında 15-20 günlük bir çiçekleme süresi oluyor. Biz de sıcakların artması ile canlanan doğada yüzünü gösteren ters lalelerimizin çiçekleriyle oluşturduğu kartpostallık görüntülere bizzat şahitlik etmek istedik. İlçemizdeki bu ters laleler, rengi ve büyüklükleriyle insanlarda büyük bir hayranlık uyandırıyor. İnsana yaşama sevinci veriyor. Bu güzelliği gelecek nesillere taşımak gerekiyor” dedi.

Ters lalelerin turizmde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, “İlçemizdeki ters laleler, ulaşım noktasında da avantajlı bir durumda. Her yıl çok sayıda insanın, ters laleleri görmek için Türkiye’de yetiştiği bölgelere gittiği biliniyor. Turizmde önemli bir yere sahip olan bu çiçeklerin Ekinözü’ndeki varlığının da daha bilinir hale getirmemiz gerekiyor. Ters laleleri, ilçemizin turizm ve tanıtımındaki en önemli öğelerden biri kabul edip bu konuda da gerekli adımları atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ters lalelerin yetiştiği ortamından koparılmaması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Tabur, “Tabii burada tanıtım kadar bu güzelliğe sahip çıkmak da önemli. Türkiye'de doğada soğanlı olarak yetişen çiçekler koruma altındadırlar. Ters lale de bunlardan biri konumunda. Çok ciddi idari para cezaları var. Bu çiçek saksılarda yetişmez, yazık olur ve ölür. Bu çiçeği doğal alanından koparmak bitkinin neslini tehlikeye atmak demektir. Bu çiçeğin yeri doğadır. Asıl olan bu çiçeği doğada korumak. Bu nokta da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.



