banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Sayar’dan veda

Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü Ekinözü Kaymakamlığı görevinden Van’ın Gürpınar ilçesine atanan Fatih Sayar, ilçeye veda etti.

Kaymakam Sayar’dan veda
banner145
banner143

Kaymakam Sayar, yayımladığı veda mesajında, tüm Ekinözü halkının refahını arttırmak amacıyla görev yaparken kanunlar ve vicdanını temel rehber olarak aldığını söyledi.

‘Bizlere yüreklerini açan Ekinözü ve mahalleri halkına yürekten teşekkür ediyorum’ diyen Sayar, şu ifadeleri kullandı:

“20.09.2017 tarihinde başlamış olduğum Ekinözü Kaymakamlığı görevini 22.08.209 itibariyle noktalamış bulunuyorum. Bu süre zarfında çalışmalarında kanunlar ve vicdanım iki temel rehberim oldu. Amacımız gayretimiz tüm Ekinözü halkının refahını arttırmaya yönelik oldu. Bu amaçla çalışırken görev süremiz boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Valim Vahdettin Özkan'a, değerli meslektaşlarıma, Kahramanmaraş önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'e, önceki dönem Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen'e, mevcut belediye başkanı Bilal Eker'e, siyasi parti temsilcilerine, önceki dönem ve mevcut muhtarlara, sivil toplum örgütü temsilcilerine, basın mensuplarına, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve tüm mesai arkadaşlarıma, son olarak bizlere yüreklerini açan Ekinözü ve mahalleri halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Büyük bir memnuniyetle çalıştığım Ekinözü’nden ayrılırken bizden yana hakkımızı helal ederken haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Tüm dostlarımızın Van-Gürpınar'da bir kapılarının bulunduğunu bilmelerini isterim.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner116