Kaymakam Sayar’dan veda

Kaymakam Sayar, yayımladığı veda mesajında, tüm Ekinözü halkının refahını arttırmak amacıyla görev yaparken kanunlar ve vicdanını temel rehber olarak aldığını söyledi.

‘Bizlere yüreklerini açan Ekinözü ve mahalleri halkına yürekten teşekkür ediyorum’ diyen Sayar, şu ifadeleri kullandı:

“20.09.2017 tarihinde başlamış olduğum Ekinözü Kaymakamlığı görevini 22.08.209 itibariyle noktalamış bulunuyorum. Bu süre zarfında çalışmalarında kanunlar ve vicdanım iki temel rehberim oldu. Amacımız gayretimiz tüm Ekinözü halkının refahını arttırmaya yönelik oldu. Bu amaçla çalışırken görev süremiz boyunca desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Valim Vahdettin Özkan'a, değerli meslektaşlarıma, Kahramanmaraş önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'e, önceki dönem Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen'e, mevcut belediye başkanı Bilal Eker'e, siyasi parti temsilcilerine, önceki dönem ve mevcut muhtarlara, sivil toplum örgütü temsilcilerine, basın mensuplarına, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve tüm mesai arkadaşlarıma, son olarak bizlere yüreklerini açan Ekinözü ve mahalleri halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Büyük bir memnuniyetle çalıştığım Ekinözü’nden ayrılırken bizden yana hakkımızı helal ederken haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Tüm dostlarımızın Van-Gürpınar'da bir kapılarının bulunduğunu bilmelerini isterim.”



