Kaymakam Sayar, muhtarlarla bir araya geldi

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıya ilçedeki mahalle muhtarları katıldı. Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Demirci’nin sunumunun ardından orman yangınları, biçerdöverle ürün hasadı, meraların kiralanması ve anız yangını ile ilgili mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, özellikle orman ve anız yangınları noktasında mahalle muhtarlarının daha duyarlı hareket etmesini istedi. İlçede hububat hasadının önümüzdeki günlerde başlayacağını hatırlatan Kaymakam Sayar, anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulama olduğuna dikkati çekti. Sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi için anızların yakılmaması gerektiğinin altını çizen Kaymakam Sayar, bu konuda muhtarlara büyük görevler düştüğünü belirtti. İlçenin orman varlığının korunması için de azami gayret gösterilmesini isteyen Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, orman yangınları noktasında da hassasiyetin en üst seviyede olması gerektiğini vurguladı.







